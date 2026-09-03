Zinn und Lithium: Vier priorisierte Ziele werden für Bohrungen vorbereitet

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Askari Metals meldet Fortschritte bei mehreren Explorationsarbeiten im Uis-Projekt in Namibia. Die Bodenbeprobung auf der Explorationslizenz EPL 7626 sei zu rund 75 Prozent abgeschlossen, während am Kestrel-Ziel Gräben angelegt und auf weiteren Flächen Gesteinsproben gesammelt würden. Zugleich bereite das Unternehmen Bohrungen an vier priorisierten Pegmatit-Zielen vor.
Askari Metals meldet Fortschritte bei mehreren Explorationsarbeiten im Uis-Projekt in Namibia. Die Bodenbeprobung auf der Explorationslizenz EPL 7626 sei zu rund 75 Prozent abgeschlossen, während am Kestrel-Ziel Gräben angelegt und auf weiteren Flächen Gesteinsproben gesammelt würden. Zugleich bereite das Unternehmen Bohrungen an vier priorisierten Pegmatit-Zielen vor.
Bodenproben suchen verdeckte Gesteinskörper
Mit der geochemischen Untersuchung von Bodenproben wolle Askari Bereiche aufspüren, in denen Pegmatite unter der Oberfläche verborgen liegen könnten. Pegmatite sind grobkörnige Gesteinskörper, die verschiedene wirtschaftlich interessante Metalle enthalten können. Im Fall von Uis sucht das Unternehmen nach Zinn, Tantal, Lithium, Rubidium und Cäsium. Nach Abschluss der Feldarbeiten würden die Proben analysiert. Askari zufolge sollten die Ergebnisse mit geologischen, geophysikalischen und satellitengestützten Daten verbunden werden, um weitere Ziele für Kartierungen, Gräben und Bohrungen auszuwählen.
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