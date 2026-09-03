Erweiterung der bioanalytischen Kapazitäten und Ausbau des Netzwerks für die frühe klinische Entwicklung von Fortrea - Worldwide treibt zugleich seine Wachstumsstrategie in der klinischen Entwicklung, den therapeutischen Schwerpunktbereichen und wachstumsstarken Märkten voran

Highlights

Fortrea schließt verbindliche Vereinbarung zur Übernahme des Geschäftsbereichs "Frühe klinische Entwicklung" von Worldwide Clinical Trials

Umfasst ein rund 5.575 m² großes GLP-konformes bioanalytisches Labor in Austin, eine GCP-konforme klinisch-pharmakologische Abteilung mit 200 Betten in San Antonio sowie eine Lagerstätte für biologische Proben in Pflugerville, Texas

Ermöglicht die integrierte Durchführung von Studien in der frühen Phase einschließlich bioanalytischer Test für große und kleine Moleküle und verbessert damit Fortreas Fähigkeit, schnellere und umfassendere Lösungen für die frühe klinische Entwicklung einfacher und komplexer Studien anzubieten

Stärkt Fortreas durchgängiges Angebot für die klinische Entwicklung und unterstützt Kunden von First-in-Human-Studien über Phase IV bis hin zur Evidenzgenerierung nach der Zulassung

Unterstützt Fortreas Wachstumsstrategie durch erweiterte wissenschaftliche Kompetenzen, zusätzliche Kapazitäten für die frühe klinische Entwicklung und eine noch bessere Grundlage für die langfristige Wertschöpfung zugunsten der Aktionäre

Unterstützt das bereits dynamische weltweite Wachstum von Worldwide Clinical Trials in den Bereichen Onkologie, Neurowissenschaften, Innere Medizin und seltene Erkrankungen

Gewährleistet durch eine strategische Allianz zwischen den beiden Unternehmen die nahtlose Fortführung des Betriebs, der Studien und der Kundenbetreuung während des Übergangs



DURHAM, North Carolina, und RESEARCH TRIANGLE PARK, North Carolina, Sept. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea (Nasdaq: FTRE) und Worldwide Clinical Trials ("Worldwide"), zwei führende globale Auftragsforschungsinstitute (CROs), haben heute den Abschluss einer verbindlichen Vereinbarung bekanntgegeben. Danach wird Fortrea den Geschäftsbereich "Frühe klinische Entwicklung" (Early Phase Services) von Worldwide übernehmen, der die Einheit für klinische Pharmakologie (Clinical Pharmacology Unit, CPU) sowie die bioanalytischen Laboraktivitäten umfasst. Mit der Übernahme baut Fortrea seine Position als führender globaler Partner für die klinische Entwicklung weiter aus und stärkt insbesondere den frühen Teil seiner Entwicklungsplattform, mit der das Unternehmen Kunden über die Phasen I bis IV hinweg unterstützt. Worldwide wird bestehende und künftige Phase-I-Studien auch weiterhin mit seinen umfassenden Kompetenzen in der klinischen Entwicklung begleiten.

Der Geschäftsbereich "Frühe klinische Entwicklung" bietet integrierte Dienstleistungen für die klinische Entwicklung in frühen Phasen sowie bioanalytische Leistungen und unterstützt die Entwicklung von Arzneimittelkandidaten von den ersten Entwicklungsstufen bis hin zu klinischen Studien in späteren Phasen. Der Geschäftsbereich umfasst ein nach den Grundsätzen der Guten Laborpraxis (GLP) geführtes bioanalytisches Labor in Austin, Texas; eine nach den Grundsätzen der Guten Klinischen Praxis (GCP) geführte klinisch-pharmakologische Einheit mit 200 Betten in San Antonio, Texas sowie ein Bioprobenlager in Pflugerville, Texas. Damit lassen sich komplexe Studien in frühen Entwicklungsphasen koordiniert durchführen und zugleich operative Abläufe effizienter gestalten. Die Zahl der Schnittstellen zwischen klinischen und bioanalytischen Funktionen wird reduziert, sodass Kunden Studien nahtloser von der ersten Anwendung am Menschen bis zum Proof of Concept vorantreiben können.

Die Übernahme ergänzt den Geschäftsbereich "Klinische Pharmakologie" von Fortrea und die bestehenden Kapazitäten für die frühe klinische Entwicklung um eigene bioanalytische Kompetenzen für große und kleine Moleküle. Gleichzeitig wird das Netz klinischer Forschungseinheiten in Nordamerika erweitert. Mit den zusätzlichen eigenen bioanalytischen Kapazitäten kann Fortrea Analyse- und Durchlaufzeiten verkürzen und integrierte Lösungen für die klinische Entwicklung sowohl einfacher als auch komplexer Studien anbieten. Die zusammengeführte Plattform bietet Kunden mehr Flexibilität bei komplexen Studien und Studien mit größeren Teilnehmerzahlen. Darüber hinaus erhalten sie besseren Zugang zu unterschiedlichen Probandenpopulationen und profitieren von zusätzlichen Bettenkapazitäten im gesamten Netzwerk von Fortrea für die frühe klinische Entwicklung.

Die Vereinbarung ermöglicht es Worldwide, seine Kernkompetenzen bei Studien mit gesunden Probanden weltweit weiterhin über sein Netzwerk externer Standorte anzubieten. Sponsoren erhalten damit auch künftig in allen Entwicklungsphasen Zugang zu den benötigten Kompetenzen und Dienstleistungen. Gleichzeitig kann Worldwide seine Investitionen in das schnell wachsende Geschäft in späteren Entwicklungsphasen verstärken - insbesondere in therapeutische Expertise, Technologie, die geografische Expansion und langfristige Wachstumsinitiativen.

Die Transaktion schafft damit für beide Unternehmen die Voraussetzungen, ihre jeweiligen Stärken gezielt auszubauen und Sponsoren weiterhin über den gesamten Lebenszyklus der Arzneimittelentwicklung hinweg zu unterstützen.

"Fortrea investiert gezielt in die frühe klinische Entwicklung und stärkt damit unsere durchgängige Plattform für die klinische Entwicklung, mit der wir Kunden von First-in-Human-Studien bis hin zu Phase IV und zur Evidenzgenerierung nach der Zulassung unterstützen. Wir sind überzeugt, dass diese Übernahme unsere Fähigkeit zur langfristigen Wertschöpfung für unsere Aktionäre stärkt und gleichzeitig unsere Kompetenzen und Kapazitäten für Kunden, Probanden und letztlich die Patienten erweitert, denen wir mit unserer Arbeit dienen", so Anshul Thakral, CEO von Fortrea. "Indem wir unsere sich ergänzenden bioanalytischen und klinischen Forschungsangebote zusammenführen, schaffen wir für unsere Kunden einen durchgängigen Entwicklungsprozess. Gleichzeitig erweitern wir unsere wissenschaftlichen und operativen Kompetenzen und können Studien mit größerem Umfang, höherer Komplexität und anspruchsvolleren wissenschaftlichen Anforderungen über ein breiteres Spektrum therapeutischer Fragestellungen hinweg unterstützen. Die neuen Kapazitäten stärken nicht nur unser integriertes Angebot für die frühe Entwicklung. Sie ermöglichen uns auch, den gesamten Entwicklungsprozess noch stärker miteinander zu verzahnen und Sponsoren dabei zu unterstützen, ihre Wirkstoffkandidaten von der frühen Entwicklung über zulassungsrelevante Studien bis hin zur Evidenzgenerierung nach der Zulassung voranzubringen. So können lebensverändernde Therapien schneller die Patienten erreichen."

"Worldwide hat einen angesehenen Geschäftsbereich für die frühe klinische Entwicklung aufgebaut, der auf einem starken Team und einem hervorragenden Ruf für wissenschaftliche und operative Exzellenz beruht", so Alistair Macdonald, CEO von Worldwide. "Mit dieser Transaktion können wir unsere Investitionen und Ressourcen gezielt auf unser schnell wachsendes Geschäft in späteren Entwicklungsphasen konzentrieren - insbesondere in den therapeutischen Bereichen Onkologie, Neurowissenschaften, Innere Medizin und seltene Erkrankungen. Wir sind stolz auf das, was der Geschäftsbereich "Frühe klinische Entwicklung" erreicht hat, und überzeugt, dass die Transaktion unseren Mitarbeitern neue Chancen eröffnet und zugleich unsere Möglichkeiten erweitert, in unsere langfristige Wachstumsstrategie zu investieren. Damit können wir auch künftig Kunden und Patienten weltweit einen herausragenden Mehrwert bieten."

Fortrea und Worldwide wollen eine Reihe von Vereinbarungen treffen, um die Kontinuität für Kunden, Mitarbeiter und laufende Programme sicherzustellen. Die Vereinbarungen sollen den Fortschritt laufender Projekte sichern, spezialisierte Kompetenzen erhalten und während wie auch nach dem Übergang einen nahtlosen Service für die Kunden gewährleisten.

Im Rahmen der verbindlichen Vereinbarung wird Fortrea den Geschäftsbereich "Frühe klinische Entwicklung" von Worldwide in einer reinen Bartransaktion zu einem Kaufpreis von rund 45 Mio. US-Dollar übernehmen. Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Lizenzen sowie des Abschlusses bestimmter Dienstleistungsvereinbarungen zwischen den Parteien erwartet. Nach Abschluss der Transaktion wird der Geschäftsbereich "Frühe klinische Entwicklung" in Fortreas Geschäftsbereich "Klinische Pharmakologie" integriert. Beide Unternehmen setzen sich weiterhin dafür ein, den Übergang für Mitarbeiter, Kunden und Probanden reibungslos zu gestalten.

Berater

Barclays berät Fortrea als Finanzberater, während Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C. als Rechtsberater des Unternehmens tätig ist. BroadOak Partners berät Worldwide in finanziellen Fragen, Greenberg Traurig, LLP ist als Rechtsberater für das Unternehmen tätig.

Über Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die klinische Entwicklung in der Life-Sciences-Branche. Wir arbeiten mit aufstrebenden und großen biopharmazeutischen, biotechnologischen, medizintechnischen und diagnostischen Unternehmen zusammen, um Innovationen im Gesundheitswesen voranzutreiben, die das Angebot lebensverändernder Therapien für Patienten beschleunigen. Fortrea bietet das Management von klinischen Studien der Phasen I-IV, klinische Pharmakologie sowie Beratungsdienste an. Die Lösungen von Fortrea basieren auf drei Jahrzehnten Erfahrung in mehr als 20 Therapiegebieten, einer Leidenschaft für wissenschaftliche Strenge, außergewöhnlichen Erkenntnissen und einem starken Netzwerk von Prüfzentren. Unser talentiertes und vielfältiges Team, das in 100 Ländern tätig ist, ist darauf ausgerichtet, Kunden weltweit fokussierte und flexible Lösungen zu bieten. Erfahren Sie unter Fortrea.com mehr darüber, wie Fortrea die Arzneimittelentwicklung optimiert, und folgen Sie uns auf LinkedIn, X und Bluesky.

Über Worldwide Clinical Trials

Worldwide Clinical Trials (Worldwide) ist ein weltweit tätiges Auftragsforschungsinstitut (CRO), das biopharmazeutische Unternehmen bei der Entwicklung ihrer Produkte unterstützt. Mehr als 4.500 festangestellte Mitarbeiter sind in über 70 Ländern tätig. Das Unternehmen bietet spezialisierte therapeutische Expertise in den Bereichen Neurowissenschaften, Onkologie, seltene Erkrankungen und Innere Medizin und unterstützt sämtliche Phasen der Entwicklung - von der frühen Entwicklung und ersten Studien am Menschen bis hin zu zulassungsrelevanten Studien der Phase III.

Das flexible Servicemodell des Unternehmens reicht von der vollständigen Steuerung klinischer Studien bis hin zu funktionalen Servicepartnerschaften über Worldwide Flex. Grundlage ist ein konsequent auf den Menschen und auf partnerschaftliche Zusammenarbeit ausgerichteter Outsourcing-Ansatz, der die Kooperation stärkt, die Transparenz von Daten erhöht und fundiertere Entscheidungen ermöglicht. So erhalten Sponsoren maßgeschneiderte und flexible Lösungen, die mit den sich wandelnden Anforderungen der klinischen Forschung Schritt halten. Weitere Informationen finden Sie unter www.worldwide.com.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze, einschließlich Abschnitt 27A des Securities Act und Abschnitt 21E des Exchange Act. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich naturgemäß auf Sachverhalte, die in unterschiedlichem Ausmaß ungewiss sind, wie beispielsweise Aussagen über die erwarteten Vorteile der Transaktion, einschließlich zukünftiger finanzieller und betrieblicher Leistungen, und den voraussichtlichen Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auf die erwartete künftige Geschäfts- und Finanzentwicklung und die Finanzlage. Sie enthalten oft Begriffe wie "Prognose", "erwarten", "annehmen", "vorhersehen", "beabsichtigen", "planen", "voraussagen", "glauben", "anstreben", "sehen", "werden", "würden", "abzielen" sowie ähnliche Ausdrücke und Variationen oder Verneinungen dieser Begriffe, die dazu dienen, zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter enthalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Gründe hierfür können eine Reihe von Faktoren sein, insbesondere, aber nicht ausschließlich: die Erfüllung der Vollzugsbedingungen für die geplante Übernahme des Geschäftsbereichs "Frühe klinische Entwicklung" von Worldwide Clinical Trials, einschließlich der Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, sowie die Fähigkeit des Unternehmens, die Transaktion fristgerecht oder überhaupt abzuschließen; die Möglichkeit, dass die Kosten für den Abschluss der Transaktion höher ausfallen als erwartet, unter anderem aufgrund unvorhergesehener Faktoren oder Ereignisse; die Fähigkeit der Parteien, die Erwartungen hinsichtlich der bilanziellen und steuerlichen Behandlung der geplanten Transaktion zu erfüllen; sowie weitere Faktoren, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit in seinen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Dokumenten beschreibt. Eine weitere Erörterung der Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens finden Sie im Abschnitt "Risk Factors" der Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular 10, die bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde. Diese Faktoren können von Zeit zu Zeit in den nachfolgenden periodischen und anderen Einreichungen des Unternehmens bei der SEC geändert oder aktualisiert werden, die auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar sind. Diese Faktoren erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sollten in Verbindung mit den anderen Warnhinweisen gelesen werden, die in diesem Bericht und in den vom Unternehmen bei der SEC eingereichten Unterlagen enthalten oder durch Verweis einbezogen sind. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum der Veröffentlichung dieses Berichts, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen zu berücksichtigen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Presse- und Investor Relations-Kontakte bei Fortrea:

Galen Wilson (Presse) - 703-298-0802, media@fortrea.com

Kate Dillon (Presse) - 646-818-9115, kdillon@prosek.com

Tracy Krumme (Investor Relations) - 984-385-6707, Tracy.Krumme@fortrea.com

Kontakt bei Worldwide Clinical Trials:

Jill Shahravar - 919-389-9253, jill.shahravar@worldwide.com