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03.09.26 | 10:51
7,836 Euro
+0,33 % +0,026
Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
FTSE-250
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EASYJET PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
EASYJET PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,8267,84011:32
7,8287,84011:28
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
EASYJET
EASYJET PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
EASYJET PLC7,836+0,33 %
ENTAIN PLC6,006-0,43 %
ITHACA ENERGY PLC3,170-6,93 %
PERSIMMON PLC13,380-1,11 %
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