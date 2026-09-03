In Frankfurt bekommt heute niemand mehr einen Netzanschluss für ein neues Rechenzentrum. Vor 2030 läuft dort praktisch nichts. Die Speicherbranche kennt dieses Gefühl. Rund 9700 Anschlussanfragen für große Batteriespeicher lagen zuletzt bei den deutschen Netzbetreibern vor. Nur etwa ein Drittel erhält eine Zusage. Der Rest wartet. Oft Jahre. Was in der Branche als Speicherproblem diskutiert wird, ist in Wahrheit ein Systemproblem. Denn an derselben Tür stehen inzwischen alle: Photovoltaik-Kraftwerke, Ladeinfrastruktur und seit kurzem mit voller Wucht die Rechenzentren. Die Rechenzentrums-Debatte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland