Zürich - Delen Suisse, Teil der belgischen Delen Private Bank, eröffnet ein neues Büro in Zürich - an der Rämistrasse 16, mitten im renommierten Bellevue-Quartier. Nach Genf, wo das Unternehmen seit 1996 vertreten ist, ist es der zweite Standort in der Schweiz. Möglich gemacht hat den Schritt das starke Wachstum der vergangenen Jahre: Zürich zählt heute zu den wichtigsten Märkten von Delen Suisse. Ein eigenes Büro vor Ort war deshalb der logische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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