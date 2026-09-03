Die Photovoltaik hat nach einer Studie die Stromkosten 2025 rechnerisch um 15,7 Milliarden Euro gesenkt. Hintergrund ist, dass Solarstrom erheblich günstiger war als beispielsweise Erdgas. Ohne die heute erreichten rund 20 Prozent Solarstrom im deutschen Strommix wären die Börsenstrompreise 2025 im Durchschnitt rund 20 Prozent höher ausgefallen. Das zeigen Berechnungen des Energieberatungsunternehmens Enervis im Auftrag des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW-Solar). Insgesamt habe Photovoltaik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver