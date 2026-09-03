Anfang August hat die Bundesnetzagentur einen neuen Arbeitsstand zur Marktintegration von Speichern und Ladepunkten (MiSpeL) veröffentlicht. Die Horizonte-Group AG mit Sitz in Luzern (Schweiz) plant über ihre beiden Tochterunternehmen Horizonte-Group Technik (HGT) in Köln und Metelligent (ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Kasseler Energieversorger EAM) ein hierauf zugeschnittenes Angebot für Gewerbe- und Industrie (C&I-) Kunden; dritter Partner ist Einklang NE Solutions (Einklang Energy), ein Energieversorger für mittelständische Unternehmen mit Sitz in Köln. Die Kooperation soll eine "gemeinsame ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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