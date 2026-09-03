DJ S&P Global: Deutsche Dienstleister beschleunigen Talfahrt im August

DOW JONES--Der deutsche Servicesektor hat im August seine Talfahrt leicht beschleunigt. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex schwächte sich ab auf 49,7 von 49,8 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Vorläufig war für August ein Wert von 48,5 ermittelt worden.

Insgesamt hat sich das Wachstum in Deutschlands Wirtschaft im August beschleunigt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 51,8 von 51,3 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

"Wenngleich der Hauptindex bislang die Wachstumsschwelle noch nicht überschreiten konnte, zeichnet das Performancebarometer mittlerweile ein stabileres Bild, als es noch vor ein paar Monaten der Fall war", erklärte S&P-Global-Ökonom Phil Smith. "Zudem geben die Indizes für Nachfrage und Beschäftigung Anlass für Optimismus im Servicesektor Deutschlands."

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September 03, 2026 04:05 ET (08:05 GMT)

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