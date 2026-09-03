Köln (ots) -Sport verbindet Menschen und stärkt die Gemeinschaft vor Ort. Deshalb beteiligt sich toom Baumarkt erstmals an der beliebten REWE-Aktion "Scheine für Vereine". Vom 7. September bis zum 11. Oktober erhalten Kund:innen pro 30 Euro Einkaufswert einen Vereinsschein. Mit diesem können sie ihren lokalen Lieblingsclub mit nützlichen Prämien unterstützen.Ob beim Heimwerken oder im Verein: Wenn viele anpacken, entsteht Großartiges. Diesen Gemeinschaftsgedanken rückt toom zusammen mit Markenbotschafter Martin Brambach nun auch im Breitensport in den Mittelpunkt. Genau wie beim Selbermachen zählen auch im Vereinsleben Teamgeist und voller Einsatz, denn hinter jedem Erfolg steht ein starkes Team aus Trainer:innen, Ehrenamtlichen, Eltern und vielen weiteren Unterstützer:innen.Um dieses Engagement zu stärken, schließt sich toom der REWE-Aktion "Scheine für Vereine" an, die in diesem Jahr bereits zum siebten Mal stattfindet. "Ob beim Heimwerken, im Sport oder im täglichen Miteinander: Wenn Menschen gemeinsam anpacken, entsteht Großartiges. Genau dieser Gemeinschaftsgedanke macht 'Scheine für Vereine' zu einer so besonderen und erfolgreichen Aktion. Deshalb freuen wir uns sehr, dass toom erstmals Teil dieser Initiative ist", sagt Jochen Vogel, CEO toom Baumarkt. "Als Unternehmen der REWE Group ist es für uns nur folgerichtig, die Stärken zu bündeln und gemeinsam Vereine vor Ort zu unterstützen. Denn hinter jedem sportlichen Erfolg stehen Menschen, die sich mit Leidenschaft engagieren", so Vogel weiter. Mit der Teilnahme schenkt toom gemeinsam mit den Kund:innen den Vereinen Anerkennung für ihren Einsatz und leistet einen Beitrag dazu, das Vereinsleben, den Zusammenhalt und die Bewegung in den Regionen weiter zu stärken.So funktioniert das Sammeln und EinlösenVom 7. September bis zum 11. Oktober erhalten Kund:innen pro 30 Euro Einkaufswert* in allen teilnehmenden toom Baumärkten einen Vereinsschein an der Kasse. Dieser kann anschließend dem jeweiligen Lieblingsverein zugeordnet werden - entweder online unter toom.de/scheinefuervereine oder direkt über die Sammelboxen im Markt vor Ort. Bis zum 25. Oktober 2026 können die gesammelten Scheine den Sportvereinen gutgeschrieben werden. Je mehr Scheine eine Sportgemeinschaft auf ihrem Konto verbucht, desto mehr Wünsche lassen sich erfüllen - der Prämienkatalog reicht von Bällen und Trainingsgeräten bis hin zu Equipment für barrierefreie Angebote. Damit die Amateur-Sportvereine die zugeordneten Vereinsscheine einlösen können, müssen sie sich bis zum 08.11.26 für die Aktion registrieren.Mitmachen kann jeder eingetragene Amateur-Sportverein in Deutschland. Dabei kommt es nicht auf die Größe des Vereins an, sondern auf das gemeinsame Engagement.Wie wirkungsvoll diese Gemeinschaftsleistung ist, zeigt die bisherige Bilanz: In den vergangenen sechs Jahren wurden bundesweit bereits über 530.000 Prämien im Gesamtwert von mehr als 94 Millionen Euro an Breitensportvereine ausgehändigt. als Teil der REWE Group schließt sich toom diesem Engagement an und setzt damit gemeinsam ein klares Zeichen für ein starkes, aktives Miteinander in den Regionen.Amateur-Sportvereine können sich bei Fragen rund um die Registrierung oder den Ablauf direkt an rewe.de/scheinefürvereine (http://rewe.de/scheinef%C3%BCrvereine)Weitere Informationen unter: toom.de/scheinefuervereineÜber toom: Mit rund 300 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 Discount Baumarkt), 18.000 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von rund 3 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 96,5 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 380.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent. +++ Seit 2016 trägt toom das Zertifikat "audit berufundfamilie". Mit dem "audit berufundfamilie", einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, geht toom als Arbeitgeber zukunftsorientierte Wege und unterstützt seine Mitarbeitenden in unterschiedlichen Lebensphasen und den damit verbundenen Herausforderungen.*Pro 30 EUR Einkaufswert 1 Vereinsschein. Max. 10 Vereinsscheine pro Einkauf. Vereinsscheinausgabe bis 11.10.2026 in allen toom Märkten (ausgenommen Markt Neuhaus), solange Vorrat reicht. Zuordnung der Vereinsscheine bis 25.10.2026. Es können ausschließlich gemäß den Teilnahmebedingungen ausgegebene Vereinsscheine eingelöst werden. Die Aktion findet in Kooperation mit der REWE Markt GmbH (Veranstalter) statt. Wir behalten uns vor, nicht den Teilnahmebedingungen entsprechend erhaltene Vereinsscheine zu stornieren. Vollständige Teilnahmebedingungen unter rewe.de/scheinefürvereine (http://rewe.de/scheinef%C3%BCrvereine)Pressekontakt:REWE Group, toom Baumarkt GmbH, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,Daria Ezazi, Humboldtstraße 140- 144, 51149 Köln, Tel.:0221-149-6272, Fax: 0221-149-976272, E-Mail:daria.ezazi@rewe-group.comOriginal-Content von: toom Baumarkt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60444/6344849