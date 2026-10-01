Fair Value REIT-AG vermietet in Celle langfristig an REWE - Verlängerung mit Ernsting's family in Zittau

Langen, den 1. Oktober 2026 - Die Fair Value REIT-AG (ISIN DE000A0MW975), eine Tochtergesellschaft der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN DE000A0XFSF0), hat für ihre Immobilie in Celle, Vor den Fuhren 2a, einen langfristigen Mietvertrag mit REWE abgeschlossen.

Die Eröffnung des Marktes ist, nach aktuellem Planungsstand, für das Frühjahr 2027 vorgesehen. Bis dahin werden umfangreiche Umbaumaßnahmen durchgeführt und die bislang als Einrichtungsfachmarkt genutzte Immobilie zu einem modernen Lebensmittelvollsortimenter umgebaut und erweitert.

Mit dem Abschluss des Mietvertrags sichert die Fair Value REIT-AG die langfristige Nutzung des Standorts durch einen bonitätsstarken Einzelhändler. Dies stärkt die nachhaltige Ertragskraft der Immobilie und erhöht die Planbarkeit der künftigen Mieteinnahmen. Gleichzeitig wird die Mieterstruktur der Immobilie durch die Ansiedlung von REWE als weiterem Ankermieter neben dem bestehenden Hagebaumarkt nachhaltig gestärkt.

Darüber hinaus hat die Fair Value REIT-AG den Mietvertrag mit Ernsting's family über eine Mietfläche von 210 m² am Standort in Zittau vorzeitig um weitere sieben Jahre verlängert. Im Zuge der Vertragsverlängerung wurde zudem eine Green-Lease-Regelung vereinbart, die die Grundlage für eine weitere energetische Optimierung der Immobilie schafft. Das Fachmarktzentrum in Zittau ist langfristig voll vermietet; Hauptmieter sind REWE und toom Baumarkt.





Kontakt:

Fair Value REIT-AG

Julius Stinauer

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