Fair Value REIT-AG verlängert Mietvertrag mit comdirect in Quickborn

Langen, 10. August 2026 - Die Fair Value REIT-AG (ISIN DE000A0MW975), eine Tochtergesellschaft der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN DE000A0XFSF0), hat den Mietvertrag für die Gebäude in der Pascalkehre 15/15a in Quickborn langfristig verlängert. Hauptmieter ist die Commerzbank AG, deren Marke comdirect hier ihren Sitz hat.

Mit der Commerzbank AG wurde eine Verlängerung des Mietvertrags bis Ende 2033 abgeschlossen. Die voll vermietete Büroimmobilie nördlich von Hamburg verfügt insgesamt über rund 10.500 m² Mietfläche.

Neben der langfristigen Vertragsverlängerung wurden mit dem Mieter Vereinbarungen im Rahmen von Green-Lease Regelungen getroffen, in deren Rahmen die Eigentümerin auch nachhaltige Investitionen in die Immobilien tätigen wird.



Kontakt:

Fair Value REIT-AG

Julius Stinauer

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63255 Langen

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