Nach dem furiosen Wochenschluss richten sich die Blicke im Dax bereits auf die neue Handelswoche. Ist der deutsche Leitindex in der Lage, seine Rekordjagd fortzusetzen und die Sommerrallye in Richtung 27.000 Punkte auszudehnen? Trotz bester Voraussetzungen sollte man den Lauf auf die 27.000er Marke nicht voraussetzen.Neben der laufenden Quartalsberichtssaison stehen einmal mehr eminent wichtige Konjunktur- und vor allem Preisdaten in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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