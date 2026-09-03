Bern - Die EU-Verträge, Rüstungsbeschaffungen, das Mercosur-Freihandelsabkommen sowie Volksinitiativen für mehr Inklusion von Menschen mit Behinderungen und für einfachere Einbürgerungsregelungen haben National- und Ständerat in der Herbstsession traktandiert. Nachfolgend eine Übersicht über wichtige Geschäfte in der Reihenfolge, in der sie beraten werden: DIGITALISIERUNG: Künftig soll jeder Einwohner und jede Einwohnerin der Schweiz automatisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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