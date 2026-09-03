Zürich - In der Schweiz nimmt die Nachfrage nach Cyberversicherungen weiter zu. Im Jahr 2025 sind in diesem Bereich sowohl die Zahl verkaufter Policen als auch das Prämienvolumen gestiegen. Allerdings verfügen nach wie vor viele kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) noch über keine solche Versicherung. Wie die jährliche Erhebung des Schweizerischen Versicherungsverbands (SVV) zeigt, stieg die Anzahl der gegen gewisse Cyberrisiken versicherten Firmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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