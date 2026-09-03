Bayers Crop Science-Update stärkt das Vertrauen in die Erholung, da die Umsetzung von Kostensenkungen, die Vereinfachung des Portfolios und das Management des Working Capitals einen greifbareren Weg zu höheren Margen und einer stärkeren Cash-Generierung eröffnen. Das Wachstum sollte sich im Zeitverlauf ebenfalls breiter abstützen, da das Maisgeschäft expandiert, Soja von neuen Produkteinführungen profitiert und das Lizenzgeschäft einen relativ stabilen Ergebnisbeitrag liefert. Die Pipeline bietet zusätzliches Potenzial, wenngleich ein Großteil der größeren kommerziellen Chancen erst nach 2029 zum Tragen kommen dürfte. Die separate Ruveon-Struktur sollte zudem dazu beitragen, die Volatilität im Zusammenhang mit US-Glyphosat zu begrenzen und den Fokus auf das Kerngeschäft zu schärfen. Insgesamt erscheint die mittelfristige operative Umsetzung der Division zunehmend glaubwürdig, was unsere positive Investmentthese, unsere BUY-Empfehlung und unser Kursziel von EUR 65,00 unterstützt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/bayer-ag
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