Linz (www.anleihencheck.de) - Die zuletzt auf 3,3% gestiegene Inflationsrate in der Eurozone macht eine weitere Leitzinserhöhung der EZB in der kommenden Woche sehr wahrscheinlich, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Zwar sei der Anstieg vor allem auf höhere Energiepreise zurückzuführen, während die Kerninflation leicht nachgegeben habe. Dennoch rechne der Markt inzwischen sogar mit der Möglichkeit eines weiteren Zinsschritts bis Anfang nächsten Jahres. Experten würden jedoch zurückhaltender bleiben: Mit voraussichtlich sinkender Inflation im kommenden Jahr dürfte die Erhöhung im September den Höhepunkt des Straffungszyklus markieren. Für den Euro sei der erwartete Zinsschritt daher kaum noch entscheidend, da er bereits eingepreist sei. Ausschlaggebend werde der Ausblick der EZB sein. Signale für weitere Erhöhungen könnten den Euro stützen. Deute sich hingegen ein Zinsgipfel an, drohe ihm spürbarer Abwärtsdruck. (03.09.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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