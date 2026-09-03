Berlin - Der Mangel an IT-Fachkräften in Deutschland hat sich in den letzten drei Jahren nahezu halbiert. Aktuell fehlen nach Angaben des Branchenverbandes Bitkom 79.000 IT-Spezialisten, während es 2023 noch 149.000 waren.



Trotz dieses Rückgangs bleibe die Situation angespannt, da 78 Prozent der Unternehmen weiterhin einen Mangel an IT-Fachkräften beobachten, so der Verband. Lediglich 14 Prozent bewerten das Angebot als ausreichend, fünf Prozent sehen ein Überangebot. Mit Blick auf die kommenden Jahre erwarten 76 Prozent, dass sich der IT-Fachkräftemangel weiter verschärfen wird. 15 Prozent rechnen mit einem gleichbleibenden Mangel, acht Prozent mit einer Abnahme.



Künstliche Intelligenz (KI) beeinflusst den IT-Arbeitsmarkt laut der Studie bislang nur marginal. 42 Prozent der Unternehmen mit IT-Stellen setzen KI bereits ein. Weitere 36 Prozent planen den Einsatz, 13 Prozent diskutieren ihn. Für nur sieben Prozent ist KI in der IT derzeit kein Thema. Wo KI bereits eingesetzt wird, geschieht das bislang meist noch nicht systematisch. 43 Prozent nutzen die Technologie nur vereinzelt, 46 Prozent in einigen Bereichen und sieben Prozent in fast allen Bereichen. Ein flächendeckender Einsatz findet bislang noch nicht statt.



Die Nachfrage nach KI-Spezialisten könnte durch den Einsatz von KI in der IT steigen. 49 Prozent der Unternehmen erwarten eine verstärkte Nachfrage nach IT-Fachkräften mit KI-Wissen. 19 Prozent gehen davon auf jeden Fall aus, weitere 30 Prozent eher. 48 Prozent erwarten hingegen keinen zusätzlichen Bedarf, davon 17 Prozent auf keinen Fall und 31 Prozent eher nicht.





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