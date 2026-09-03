Auf einer Fläche von etwa 37 Hektar hat Lichtblick nahe dem thüringischen Mühlhausen rund 71. 000 Solarmodule und 132 Wechselrichter installiert. Das Photovoltaik-Kraftwerk mit 44,1 Megawatt Gesamtleistung ist das bislang größte, das das Unternehmen nun in Deutschland in Betrieb genommen hat. Der Solarpark ist zudem das zweite Projekt, das Lichtblick in diesem Jahr erfolgreich abgeschlossen hat und Teil des beschleunigten Ausbaus der eigenen Erzeugungskapazitäten. Bis 2030 will das Hamburger Unternehmen dafür rund 600 Millionen Euro in den Bau neuer Erzeugungs- und Speicheranlagen investieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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