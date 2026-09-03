NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Broadcom von 550 auf 575 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Skeptiker dürften monieren, dass der wichtige Kunde Google künftig weniger auf Broadcom-Chips setze und die Ziele des Halbleiter-Konzerns daher stärker von Anthropic und OpenAI abhingen, schrieb Stacy Rasgon am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Die Optimisten dürften derweil damit dagegenhalten, dass Google auch als Nummer 3 der Broadcom-Kunden weiterhin stabil große Bedeutung behalte, Investitionen momentan als "sichere Wette" erschienen und die Aktien gemessen an den Aussichten günstig seien. Rasgon schließt sich den "Bullen" an./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 02:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 02:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US11135F1012
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 02:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 02:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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