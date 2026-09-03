Zürich - Die Schweizer Pensionskassen haben im August im Schnitt eine positive Rendite erzielt. Dazu trug vor allem die starke Entwicklung der Rohstoffanlagen bei, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Pensionskassen-Monitor von Swisscanto hervorgeht. Konkret erzielten die Kassen im August eine durchschnittliche Performance von 0,60 Prozent. Seit Anfang Jahr summiert sich das Plus damit auf 4,99 Prozent. Mit Blick auf die einzelnen Anlageklassen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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