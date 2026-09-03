Gamprin-Bendern FL - Die BENDURA BANK hat das erste Halbjahr 2026 mit einem Reingewinn von CHF 6,0 Millionen abgeschlossen. Gegenüber der Vorjahresperiode entspricht dies einem Anstieg von rund 5 Prozent (Vorjahr: CHF 5,7 Millionen). Gleichzeitig verzeichnete die in Gamprin-Bendern ansässige Privatbank einen Netto-Neugeldzufluss von CHF 288,7 Millionen. Die verwalteten Kundenvermögen erhöhten sich per 30. Juni 2026 auf CHF 4,6 Milliarden. Starker ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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