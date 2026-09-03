Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Die Kombination aus robustem BIP-Wachstum und höherer Teuerung erhöht den Druck auf die SNB. Das um Sportgrossanlässe bereinigte BIP (Brutto Inlandsprodukt) stieg im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 1.5 %. Gleichzeitig erhöhte sich die Inflationsrate im August überraschend deutlich von 0.4 % auf 0.8 %. Das Wachstum fällt beeindruckend aus. Vor allem die Industrie trug dazu bei, allen voran die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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