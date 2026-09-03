Die Deutsche Bank bestätigt ihre Kaufempfehlung für die SpaceX-Aktie mit einem Kursziel von 235 US$. Gegenüber einem Börsenkurs von rund 142 US$ entspricht das einem Potenzial von etwa +65%. Fast bescheiden wirkt dieses Ziel jedoch neben Elon Musks jüngster Prognose: SpaceX könnte um das Jahr 2033 einen Jahresumsatz von 3,5 Billionen US$ erreichen. Anleger sollten diese Zahl allerdings als extreme Vision und nicht als belastbare Planung verstehen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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