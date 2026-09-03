Mit den Rassvet-Satelliten will Russland Elon Musks Starlink Konkurrenz machen. Doch die zweite Fuhre ins Weltall geriet offenbar zum Misserfolg. Keiner der Satelliten erreichte laut einem Bericht seine vorgesehene Umlaufbahn. Im Eiltempo versucht Russland, mit Rassvet eine Alternative zum Starlink-Satellitennetzwerk von Elon Musks US-Raumfahrtunternehmen SpaceX aus dem Boden zu stampfen. Schließlich standen russische Truppen Anfang 2026 in der Ukraine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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