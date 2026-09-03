Die milliardenschwere Übernahme von Delivery Hero durch Uber nimmt die nächste Hürde. Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen den Aktionären nun offiziell, das Angebot über 41,50 € je Aktie anzunehmen. An der Börse notiert das Papier allerdings noch deutlich darunter. Am Donnerstagmorgen legt die Delivery-Hero-Aktie zunächst um 0,5% auf 36,75 € zu. Vorstand und Aufsichtsrat sagen "Ja" Die Führung von Delivery Hero stellt sich geschlossen hinter die geplante ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de