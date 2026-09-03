Die Broadcom-Aktie zeigte zuletzt ein ungewöhnliches Bild der Schwäche. Nach ihrem Allzeithoch Anfang Juni ging es in den letzten drei Monaten um fast -25% nach unten. Können die neuen Quartalszahlen dem Halbleiterriesen neuen Schwung geben oder ist die Luft inzwischen raus bei Broadcom? Bombastisches Wachstum Die leicht negative Reaktion der Börse auf das Zahlenwerk für das im Juli zu Ende gegangene dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 zeigt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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