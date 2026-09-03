Die Snowflake-Aktie schießt am Donnerstagmorgen um +24% in die Höhe und setzt damit ihre Kursrallye der letzten Wochen eindrucksvoll fort. Was steckt hinter dem Kurssprung des Datenanalyseunternehmens und sollten Anleger am Allzeithoch noch in den Tech-Titel einsteigen? Eindrucksvolles Wachstum Die Zahlen von Snowflake für das zweite Quartal lesen sich in der Tat eindrucksvoll und übertrafen die Erwartungen der Analysten auf ganzer Linie. Der Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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