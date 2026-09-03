FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
- BARCLAYS RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 1970 (1940) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG STARTS PRUDENTIAL WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1445 PENCE - CITIGROUP RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 1550 (1330) PENCE - 'SELL' - JPMORGAN CUTS BALTIC CLASSIFIEDS TARGET TO 2,09 (2,13) EUR - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY REINITIATES 3I GROUP WITH 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY REINITIATES ST JAMES'S PLACE WITH 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS ASHTEAD TECHNOLOGY TO 'SECTOR PERFORM' - PRICE TARGET 400 (560) PENCE - RBC RAISES TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 160 (115) PENCE - 'SECTOR PERFORM'
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