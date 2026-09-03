Fortan haben SpaceXAI-Nutzer eine weitere Möglichkeit, KI-Agenten in Umgebungen auszuführen, die sie selbst kontrollieren, während Cloudflare die Infrastruktur ausbaut, die die nächste Generation agentischer Software antreibt

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, gab heute die Unterstützung für Cursor Cloud Agents auf Cloudflare Sandboxes bekannt, was Entwicklern und Plattform-Teams eine neue Möglichkeit eröffnet, KI-Coding-Agenten in sicheren, vom Kunden kontrollierten Umgebungen auszuführen.

Die Integration basiert auf Cloudflares Zusammenarbeit mit anderen führenden KI-Agenten-Plattformen wie Devin Outposts und Claude Managed Agents und spiegelt eine einfache Veränderung der Art und Weise wider, wie agentische Software eingesetzt wird: Entwickler möchten die von ihnen bereits genutzten Tools behalten, während Unternehmen die Kontrolle darüber wollen, wo Agentenprozesse ausgeführt werden und wie diese auf Code, Systeme und Secrets zugreifen. Cloudflare Sandboxes ist daher eine logische Ausführungsebene für dieses Modell: sichere, isolierte Umgebungen, in denen Agentenprozesse näher am Code, den Systemen und den Sicherheitsanforderungen des Kunden ausgeführt werden können.

Mithilfe von Cursor Cloud Agents können Entwickler Coding-Aufgaben über die Cursor-App, cursor.com oder die mobile Cursor-App zuweisen. Bei Cursor-Self-Hosted-Machines führt Cursor die Agenten-Schleife einschließlich Inferenz, Planung und Orchestrierung weiterhin aus, während der Agent die Aufgaben auf einer vom Kunden ausgewählten Worker-Instanz erledigt. Im Modell von SpaceXAI ist ein Worker der vom Kunden betriebene Rechner oder die Umgebung, die Agenten-Aufgaben ausführt; er unterscheidet sich von Cloudflare Workers, der serverlosen Entwicklerplattform von Cloudflare. Mit Cloudflare Sandboxes kann dieser selbstgehostete Worker in einer Sandbox-Umgebung im Cloudflare-Konto des Kunden ausgeführt werden.

Entwickler behalten den Cursor-Workflow bei, den sie bereits nutzen, d. h. sie starten und steuern Agenten weiterhin über Cursor, der die Aufgaben weiterleitet und die Ergebnisse zurück an den Nutzer übermittelt. Es ändert sich lediglich der Ort, an dem die Aufgaben ausgeführt werden. Tool-Aufrufe, einschließlich Terminal-, Dateisystem- und Browser-Aktionen, werden in vom Kunden kontrollierten Cloudflare-Sandbox-Umgebungen ausgeführt. Dies ist besonders wichtig für Teams mit strengen Anforderungen hinsichtlich des Speicherorts von Code, Build-Caches und Secrets. Cloudflare Sandboxes bietet Unternehmen, die Cursor-Self-Hosted-Machines in verschiedenen Ausführungsumgebungen einsetzen, eine zusätzliche kontrollierte Möglichkeit, Agenten-Workloads auszuführen.

"Entwickler möchten leistungsstarke KI-Tools, die sich nahtlos in ihre Workflows integrieren lassen. Unternehmen hingegen sind darauf angewiesen, dass sich diese Tools in Umgebungen ausführen lassen, die sie selbst kontrollieren", so Dane Knecht, Chief Technology Officer bei Cloudflare. "Cloudflare Sandboxes gibt Teams die Freiheit, die von ihnen bevorzugten KI-Tools einzusetzen, und bietet Unternehmen gleichzeitig eine sichere, isolierte Umgebung, in der KI-Agenten Aufgaben ausführen. Die Integration von Cursor Cloud Agents in Cloudflare Sandboxes ist ein weiterer Schritt auf dem Weg, Cloudflare zur Ausführungsebene für die nächste Generation agentischer Anwendungen zu machen."

Cursor Cloud Agents, die über selbstgehostete Rechner ausgeführt werden, nutzen ein ausgehendes Konnektivitätsmodell. Ein Cursor-Worker führt die Cursor-CLI aus und baut eine dauerhafte ausgehende HTTPS-Verbindung zum Backend von Cursor auf, über die die Tool-Aufrufe des Agenten übertragen werden. Cursor muss keine eingehende Verbindung in das Netzwerk des Kunden öffnen; Teams können die Schnellstart-Anleitung nutzen, um einen Cursor-Worker zu konfigurieren und mit ihrer Umgebung zu verbinden.

"Das Ziel von SpaceXAI ist es, Agenten überall dort nützlich zu machen, wo Entwickler arbeiten", so Toni Adams, Senior Director of Partnerships bei SpaceXAI. "Mit Self-Hosted-Machines können Teams ihre Cursor-Workflows auf Desktop, im Web und auf Mobilgeräten beibehalten und die anfallenden Aufgaben an eine von ihnen selbst betriebene Infrastruktur weiterleiten. Cloudflare Sandboxes bietet diesen Teams eine Enterprise-Lösung für die Ausführung von Agenten-Workloads in einer kontrollierten Umgebung."

Die Integration unterstützt den Cursor-Self-Hosted-Machines-Workflow einzelner Entwickler und Teams. Entwickler können einen einzigen Worker über My Machines verbinden, während Unternehmensteams selbst gehostete Cursor-Worker-Pools als festgelegte Routing-Ziele nutzen können, sodass neue Agenten-Chats warten, bis ein verfügbarer Worker sie übernimmt. Teams können für verschiedene Ausführungsumgebungen Pools erstellen und dann über Pool-Orchestrierung die Nachfrage beobachten, Worker-Kapazität je nach Bedarf in Anspruch nehmen und nach Abschluss der Sitzung wieder freigeben.

Beim selbstgehosteten Betrieb verbleiben Repositories, Build-Caches und Secrets auf den Rechnern des Kunden. Dateifragmente, die das Modell während der Inferenz liest, sowie Cloud-Agent-Artefakte wie Screenshots, Videos und Verweise auf Logs werden hochgeladen, damit sie in Pull Requests und Dashboards angezeigt werden können. Teams, die den Self-Hosted-Machines-Status oder das Pool-Routing in ihre eigenen Systeme integrieren möchten, können zudem die Cloud Agents API nutzen.

Entwickler und Plattform-Teams können mehr über Cursor-Self-Hosted-Machines erfahren, indem Sie das Cloudflare-Tutorial, die Cursor-Schnellstart-Anleitung oder die Dokumentation zu Cursor-Worker-Pools, Pool-Orchestrierung und Cloud Agents API aufrufen. Um zu erfahren, wie Cloudflare Sandboxes andere Agenten-Plattformen unterstützt, lesen Sie mehr über Devin Outposts auf Cloudflare und Claude Managed Agents auf Cloudflare.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität. Es befähigt Unternehmen, ihren Beschäftigten, Anwendungen und Netzwerken überall mehr Schnelligkeit und Sicherheit zu verleihen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform mit cloudnativen Produkten und Entwickler-Tools, sodass jedes Unternehmen die Kontrolle erhält, die es zum Betreiben, Entwickeln und Beschleunigen seines Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen über die Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Weitere Informationen über die neuesten Internettrends und -erkenntnisse finden Sie unter https://radar.cloudflare.com.

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