Zürich - Das Stellenangebot bei den Schweizer Banken ist im August zurückgegangen. Insbesondere Raiffeisen hatte letzte Woche spürbar weniger Stellen ausgeschrieben als noch einen Monat davor. Mit 174 Stelleninseraten auf ihrer Webpage ist Raiffeisen aber weiterhin die Bank, die mit Abstand am meisten Personal sucht. Von Ende Juli bis Ende August ist die Zahl der ausgeschriebenen Stellen aber um 16 Prozent gesunken, wie aus vom Jobportal Indeed erhobenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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