Die vorläufigen Ergebnisse von Schloss Wachenheim für das Geschäftsjahr 2025/26 verfehlten sowohl den Ausblick als auch unsere Prognosen, da die bereits nach den ersten neun Monaten gedämpfte Umsatzentwicklung im vierten Quartal keinen Schub erhielt, weitgehend bedingt durch ein herausforderndes Konsumumfeld, das besonders im mittleren Preissegment wirkte. Die vorläufigen Umsätze des Geschäftsjahres 25/26 stiegen lediglich um 0,3% auf 448,9 Mio. EUR, während das EBIT von ca. 27,6 Mio. EUR die angepeilte Spanne von 30-33 Mio. EUR nicht erreichte. Wir senken unser Kursziel auf 19,00 EUR von zuvor 20,00 EUR, bekräftigen jedoch die Kaufempfehlung. Dies wird stützt sich auf die Stärke von SWA im Einstiegssegment/Handelsmarken, Wachstum im Bereich alkoholfreier Getränke und auf die regionale Diversifizierung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/schloss-wachenheim-ag
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