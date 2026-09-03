Weimar - Außenminister Johann Wadephul (CDU) wertet die Solidarität der Partner im Streit mit Russland um den Drohnenvorfall am Flughafen Leipzig/Halle als positives Signal.
"Der Vorfall am Flughafen Halle-Leipzig hat uns Deutschen noch einmal vor Augen geführt, wie wenig Russlands Aggression vor Grenzen Halt macht", sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seinen Amtskollegen aus Frankreich und Polen in Weimar. "Wir wissen die Solidarität und Unterstützung unserer Partner deshalb sehr zu schätzen, die uns seit gestern widerfährt."
Wadephul ergänzte, dass der Weg zu einem neuerlichen Frieden in Europa nur über eine entschlossene Unterstützung der Ukraine und einen konsequenten Druck auf Moskau führen könne. "Das hat unser gestriges Treffen der EU-Außenminister gemeinsam mit dem ukrainischen Kollegen noch einmal deutlich unterstrichen." Die Ukraine stehe wieder vor einem harten Kriegswinter. "Sie braucht unsere Unterstützung gegen Putins Raketenterror", so der deutsche Außenminister.
"Der Vorfall am Flughafen Halle-Leipzig hat uns Deutschen noch einmal vor Augen geführt, wie wenig Russlands Aggression vor Grenzen Halt macht", sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seinen Amtskollegen aus Frankreich und Polen in Weimar. "Wir wissen die Solidarität und Unterstützung unserer Partner deshalb sehr zu schätzen, die uns seit gestern widerfährt."
Wadephul ergänzte, dass der Weg zu einem neuerlichen Frieden in Europa nur über eine entschlossene Unterstützung der Ukraine und einen konsequenten Druck auf Moskau führen könne. "Das hat unser gestriges Treffen der EU-Außenminister gemeinsam mit dem ukrainischen Kollegen noch einmal deutlich unterstrichen." Die Ukraine stehe wieder vor einem harten Kriegswinter. "Sie braucht unsere Unterstützung gegen Putins Raketenterror", so der deutsche Außenminister.
© 2026 dts Nachrichtenagentur