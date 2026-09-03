Mit der Novelle des Windenergie-auf-See-Gesetzes will die Bundesregierung bessere Rahmenbedingungen für den Ausbau bis 2045 auf 70 Gigawatt (GW) schaffen. Branchenverbände fordern Nachbesserungen. Das Bundeskabinett hat ihren Entwurf zur Novelle des Windenergie-auf-See-Gesetzes (WindSeeG) vorgelegt. Damit will sie den Ausbau der Offshore-Windenergie auf den deutschen Meeren absichern. Von den Verbänden gab es neben Zustimmung auch Kritik. So bemängelte BEE-Präsidentin Ursula Heinen-Esser, dass die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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