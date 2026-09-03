Die QuantumCore-Aktie zeichnete sich zuletzt durch starke Kursschwankungen aus. Der Kurs bewegte sich dabei überwiegend in einer Spanne zwischen 1,40 und 2,60 €. Am Donnerstag notiert die Aktie aktuell bei 2 €. Damit stellt sich die Frage: Besitzt die Aktie langfristig weiteres Potenzial? Wachstumsmarkt Quantencomputing Die Quantencomputertechnologie befindet sich derzeit in einer Übergangsphase von der wissenschaftlichen Forschung hin zur kommerziellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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