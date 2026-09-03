Hamburg (ots) -- 30 stationäre und 10 teilstationäre Plätze für psychisch erkrankte Eltern und ihre Kinder- Erweitertes Angebot: Neben Säuglingen und Kleinkindern werden künftig auch Grundschulkinder behandeltAuf dem Gelände des Asklepios Klinikums Harburg wird am 10. September um 14 Uhr das neue "Hamburger Eltern- und Kinder-Therapiehaus" eröffnet - mit drei Stationen für Elternteile mit Kindern im Alter von 0 bis 10 Jahren, hinzu kommt eine Tagesklinik für bis zu fünf Kleinfamilien. Insgesamt 13,4 Millionen Euro hat die Hamburger Sozialbehörde hierfür zur Verfügung gestellt.Die neue Einrichtung verfügt über 3.300 Quadratmeter Fläche und ermöglicht mit Blick auf die Größe, Therapieausrichtung und Art der Unterbringung ein für Norddeutschland einzigartiges Versorgungsangebot. Das voll- und teilstationäre Therapieangebot richtet sich an psychisch erkrankte Eltern und ihre ebenfalls psychisch erkrankten Kinder und erfolgt gemeinsam durch die Erwachsenentherapie und die Kinder- und Jugendpsychiatrie unter einem Dach.Wir laden Sie herzlich zur Eröffnung des neuen Therapiehauses ein:Donnerstag, 10.09.2026, 14:00 Uhr (ab 13:30 Einlass)Asklepios Klinikum HarburgHaus 17 (Anfahrt über Denickestraße)Eißendorfer Pferdeweg 5221075 HamburgZum Ablauf der Veranstaltung:- Begrüßung durch Joachim Gemmel, Chief Executive Officer (CEO) der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA und Sprecher der Geschäftsführung der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH- Grußwort von Melanie Schlotzhauer, Senatorin der Behörde für Soziales, Gesundheit und Integration der Freien und Hansestadt Hamburg- Gemeinsame Ansprache von Dr. Sabine Ott-Jacobs (Chefärztin der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie) und PD Dr. Daniel Schöttle (Chefarzt des Zentrums für Seelische Gesundheit) im Asklepios Klinikum Harburg- Eröffnung (Band durchschneiden, Foto)- Besichtigung des neuen TherapiehausesGut für HamburgMit dem Neubau des Hamburger Eltern- und Kinder-Therapiehauses stärkt das Asklepios Klinikum Harburg das medizinische Leistungsportfolio der Asklepios Kliniken in Hamburg. Das Asklepios Klinikum Harburg gehört zu den sieben Kliniken, davon vier Krankenhäuser der Maximalversorgung, die Asklepios in Hamburg betreibt. Dazu kommen vielfältige ambulante fachärztliche und therapeutische Angebote in den Medizinischen Versorgungszentren (MVZ), psychiatrischen und psychosomatischen Institutsambulanzen sowie Therapiezentren. Patient:innen profitieren bei psychiatrischen und psychosomatischen Krankheitsbildern von der interdisziplinären Behandlung innerhalb der Asklepios Kliniken und der standortübergreifenden Zusammenarbeit der Kliniken Nord-Ochsenzoll, Psychiatrie Wandsbek, Harburg und Rissen. Bereits seit mehr als 20 Jahren (https://gutfuerhamburg.asklepios.com/chronik/live/asklepios_chronik_20_jahre_akhh_2024/index.html) ist Asklepios ein verlässlicher Partner im Hamburger Gesundheitswesen und versorgt rund die Hälfte aller Krankenhauspatient:innen in der Hansestadt. Die intensive Zusammenarbeit von Spezialist:innen aus 28 medizinischen Disziplinen in standortübergreifenden Fachgruppen und interdisziplinären Netzwerken sichert eine besonders hohe Behandlungsqualität. Gemeinsam sorgen die unterschiedlich spezialisierten Expert:innen im Team für eine flächendeckende Spitzenmedizin für alle.Kontakt:https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/aktuell/pressekontakt/Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaAKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingRübenkamp 22622307 HamburgTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comwww.asklepios.com/gesundheitsmagazinwww.youtube.com/asklepiosklinikende.linkedin.com/company/asklepioswww.instagram.com/asklepioskliniken/www.facebook.com/asklepiosklinikenwww.tiktok.com/@asklepiosklinikenAnmeldung zum Asklepios Newsletter:https://www.asklepios.com/konzern/newsletter-anmeldung/Pflege-Blog: "Wir sind Pflege" (https://wir-sind-pflege.blog/)Original-Content von: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65048/6344985