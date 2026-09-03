Der DAX präsentiert sich im frühen Donnerstagshandel in robuster Verfassung. Der deutsche Leitindex orientiert sich vorsichtig wieder in Richtung 26.000 Punkte. Der heutige Handel dürfte jedoch ganz unter dem Motto "Warmlaufen für den Freitag" stehen, denn das morgige Wochenfinale hat es in sich.Die Aktienmärkte zittern, wartet doch mit dem US-Arbeitsmarktbericht für August morgen eine echte Bewährungsprobe. Werden die Arbeitsmarktzahlen die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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