Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem verhaltenen Start in den Handelstag bis zum Mittag knapp im roten Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.790 Punkten berechnet, 0,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Telekom, SAP und Heidelberg Materials, am Ende Rheinmetall, Airbus und Adidas.



"Donald Trump spricht von nur kurzzeitigen Attacken auf den Iran. Das ist genau das, was die Börsen im Moment hören wollen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Den Aktienmärkten gebe das Auftrieb. "Die Energiepreise und die Zinsen steigen zumindest nicht weiter an. Für den Moment beruhigt Donald Trump die Märkte damit." Für eine langfristige Ruhe brauche es aber deutlich mehr. "Die Straße von Hormus ist weiterhin geschlossen. Und von einem dauerhaften Frieden werden die beiden Konfliktparteien auch im Falle eines Endes der Attacken weit entfernt sein."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1601 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8620 Euro zu haben.





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