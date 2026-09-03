Das Rheinbreitbacher Soluxion bietet einen Energiemanager an, der den PV-Strom einer Hausanlage bei entsprechenden Signalen des Netzbetreibers auf andere Verbraucher umlenkt. Er soll so Abregelungen vermeiden. Die Soluxion UG hat einen Energiemanager entwickelt, der die Wirkleistungsbegrenzung nach §9 EEG und die netzdienliche Steuerung nach §14a EnWG in einem Gerät zusammenführt. Wie das Unternehmen mitteilte, begrenzt der Soluxion HEMS (Heimenergie-Managementsystem) Plus die Einspeisung und lenkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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