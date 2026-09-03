DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), Isabel Schnabel, steht laut einem Pressebericht vor einem Wechsel zum Internationalen Währungsfonds (IWF). Die deutsche EZB-Direktorin soll beim IWF die Leitung der Abteilung Märkte zu übernehmen, wie das "Handelsblatt" am Donnerstag unter Berufung auf Regierungs- und Finanzkreise berichtet.

Eine Sprecherin der EZB wollte dem "Handelsblatt" keinen Kommentar zu einem vorzeitigen Ende der Amtszeit geben. Beim IWF hieß es, das Einstellungsverfahren sei im Gange und man werde sich äußern, sobald es abgeschlossen sei.

Wie das "Handelsblatt" weiter berichtet, rückt ein vorzeitiger Umbau an der Spitze der EZB näher. EZB-Direktorin Schnabel würde bei diesem Umbau allerdings keine Rolle mehr spielen: Mit einem Wechsel zum IWF wäre sie als deutsche Kandidatin für die nächste EZB-Präsidentschaft endgültig aus dem Rennen. Die Tätigkeit im EZB-Direktorium, das die Geschäfte der Notenbank führt, ist gesetzlich auf acht Jahre begrenzt. Schnabel Mandat endet 2027 und darf formal nicht verlängert werden./jkr/jsl/stk