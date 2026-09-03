Zürich - Die Schäden des Unwetters vom vergangenen Freitag sind sehr teuer. Sie kosten laut ersten Einschätzungen von Versicherern mindestens einen dreistelligen Millionenbetrag, wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur AWP ergab. Das Unwetter vom letzten Freitag sei das mit Abstand schwerste Hagelereignis dieses Jahres gewesen, sagten die Sprecher von mehreren Schadensversicherern unisono. «Bis heute haben wir schweizweit rund 18'000 Schadenmeldungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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