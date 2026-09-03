Vernier - Die Treibstoffpreise an den Zapfsäulen steigen aufgrund der sich erneut zuspitzenden kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten wieder. Aktuell liegen sie laut neuesten Zahlen des TCS nur noch knapp unter den zuletzt erreichten Jahreshochs. Der Durchschnittspreis für einen Liter Bleifrei 95 liegt laut den am Donnerstag publizierten Angaben des Touring Club Schweiz (TCS) neu bei 2,01 Franken. Der Preis für Bleifrei 98 steht bei 2,12 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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