Paris / London / Zürich - Die europäischen Börsen haben am Donnerstag leicht nachgegeben. Anfänglichen Erholungsversuchen ging damit rasch die Luft aus, wobei neue Konjunkturdaten nicht hilfreich waren. «Aus Europa kam eine Vielzahl an Einkaufsmanagerindizes, die ein sehr wechselhaftes aber grundsätzlich schwächeres Konjunkturbild zeichneten», stellte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets fest. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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