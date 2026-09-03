Fast ein Jahr lang soll Meta seine Mitarbeiter:innen vor allem danach beurteilt haben, wie sehr sie für die Erledigung ihrer Arbeit auf KI-Tools zurückgriffen. Mit diesem Quasi-Zwang zum Tokenmaxxing scheint es vorbei zu sein. Worauf Meta jetzt intern achtet. In den vergangenen Monaten war die Tech-Welt von einem teuren Trend geprägt -Â dem sogenannten Tokenmaxxing. Dabei geht es darum, möglichst viele KI-Token zu verbrauchen, ohne dabei unbedingt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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