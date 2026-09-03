Mörfelden-Walldorf - Die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) und Lufthansa wollen die Gespräche zu offenen Tarifthemen in der kommenden Woche wieder aufnehmen. Nach einer Moderation und weiteren Sondierungsgesprächen sei Lufthansa bereit, "den Konfrontationsmodus der vergangenen Monate zu verlassen" und "ernsthaft" über Lösungen für das Kabinenpersonal zu sprechen, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit.



Joachim Vázquez Bürger, Vorsitzender der Ufo, erklärte, dass nach intensiven Gesprächen die Möglichkeit bestehe, an ein "Mindestmaß gegenseitigen Vertrauens" anzuknüpfen. "Diesen Versuch halten wir für richtig - und wir werden ihn mit der nötigen Klarheit und fest ausgerichtet an den Interessen der Kabine führen."



Harry Jaeger, Leiter Tarifpolitik der Ufo, ergänzte, dass Lufthansa bereit sei, sich auf einen offenen Gesprächsprozess einzulassen. "Das ist keine Garantie für eine sozialpartnerschaftliche Lösung, aber ein immens wichtiger Schritt nach einer Phase großer Verhärtung."



Für die kommenden Wochen sind mehrere Termine geplant. Über die Inhalte und den Verlauf der Gespräche wurde Stillschweigen vereinbart. Auch die Gespräche zu Lösungen für die von der Stilllegung der Lufthansa Cityline betroffenen Mitarbeiter sollen wieder aufgenommen werden.





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