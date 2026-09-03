Berlin - Der zweifache Olympiasieger im Kanu Ronald "Ronny" Rauhe wird Staatsminister für Ehrenamt und Sport im Bundeskanzleramt. Das erfuhr die dts Nachrichtenagentur aus informierten Kreisen.



Rauhe war nach Informationen der Agentur am Mittwoch nach der Kabinettsklausur in Neuhardenberg zu einem Gespräch mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verabredet gewesen - offenbar verlief es für beide Seiten zufriedenstellend.



Der 44-Jährige ist Merz schon vorher begegnet, beispielsweise im Januar bei der Vergabe des Sportler-Preises "Silbernes Lorbeerblatt" im Bundeskanzleramt. Rauhe tritt auch als "Keynote-Speaker" auf und teilt seine Erfahrungen aus über 25 Jahren Leistungssport - auch erst im Juni beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung im Wirtschaftsministerium.



Und auch früher hatte er schon Berührungen mit der Politik: so soll Rauhe einmal für die SPD bei einer Landtagswahl in Brandenburg kandidiert haben - wenn auch offenbar ohne Erfolg. Er sei dazu überredet worden, sagte er in einem Zeitungsinterview. Zuletzt setzte er sich für eine deutsche Olympiabewerbung ein und trat im ZDF als Experte auf.



Die Stelle des Sport-Staatsministers war unbesetzt, nachdem die bisherige Amtsinhaberin Christiane Schenderlein (CDU) vor der Sommerpause überraschend abberufen wurde und als Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium landete. Seitdem soll Merz einige Absagen für die Stelle kassiert haben.





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