Lösungen für energieeffizientere und umweltfreundlichere Materialien sowie ein neues Anschlussdosendesign - dies sind die ersten Ergebnisse des Forschungsprojekts der TH Köln zu nachhaltigem Moduldesign und Reparierbarkeit. Innerhalb des vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE koordinierten Verbundprojekts "GreenSolarModules" befasste sich das Cologne Institute for Renewable Energy (CIRE) gemeinsam mit weiteren Instituten der Kölner Hochschule, externen Instituten und Industriepartnern mit Möglichkeiten für ein besseres Recycling, einem geringeren Material- und Energieverbrauch bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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