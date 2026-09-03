Synthetisches Methanol auf Basis erneuerbarer Energien kann künftig den Flugverkehr nachhaltiger machen. Dazu hat es jetzt die Anerkennung durch die Internationale Standardisierungsorganisation ASTM erworben. Methanol könnte künftig eine zentrale Rolle als Rohstoff für nachhaltiger Flugkraftstoffe (Sustainable Aviation Fuels, SAF) übernehmen. Wie das Fraunhofer Institut für solare Energiesysteme ISE mitteilte, ist dafür jetzt eine zentrale Voraussetzung erfüllt. Nach erfolgreicher Qualifizierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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