Über Jahre galt ein Börsengang als wesentlicher Meilenstein für jedes aufstrebende Wachstumsunternehmen. Doch die Spielregeln an den internationalen Finanzplätzen haben sich gewandelt. Wer heute den Schritt an die Börse wagt, sucht nicht mehr bloß frische Liquidität, sondern sendet ein weithin sichtbares Signal unternehmerischer Reife und Qualität sowie langfristiger Stärke.
Von Holger Clemens Hinz
Die Zeiten, in denen junge Firmen schlicht ihrem privaten Kapital entwachsen waren und das öffentliche Parkett als bloße Refinanzierungsquelle ansteuerten, gehören der Vergangenheit an. Eine aktuelle Analyse des renommierten Analysehauses PitchBook bringt diesen Paradigmenwechsel auf den Punkt: Der Zugang zum Kapitalmarkt ist für Erstemissionen (Initial Public Offerings, kurz IPOs) mit den Jahren immer schmaler geworden. Börsengänge sind heute keine reine Kapitalbeschaffungsmaßnahme mehr, sondern benötigen vielmehr Qualität. Sie markieren einen Reifeprozess, bei dem nur die besten Geschäftsmodelle vor eine weltweit anspruchsvolle und kritische Anlegerschaft treten.
Der Bewertungsspagat zwischen Vision und Realität
Diese Entwicklung sollten Anleger als heilsame Disziplinierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Von Holger Clemens Hinz
Die Zeiten, in denen junge Firmen schlicht ihrem privaten Kapital entwachsen waren und das öffentliche Parkett als bloße Refinanzierungsquelle ansteuerten, gehören der Vergangenheit an. Eine aktuelle Analyse des renommierten Analysehauses PitchBook bringt diesen Paradigmenwechsel auf den Punkt: Der Zugang zum Kapitalmarkt ist für Erstemissionen (Initial Public Offerings, kurz IPOs) mit den Jahren immer schmaler geworden. Börsengänge sind heute keine reine Kapitalbeschaffungsmaßnahme mehr, sondern benötigen vielmehr Qualität. Sie markieren einen Reifeprozess, bei dem nur die besten Geschäftsmodelle vor eine weltweit anspruchsvolle und kritische Anlegerschaft treten.
Der Bewertungsspagat zwischen Vision und Realität
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