München (ots) -Das Fußball-Wochenende bei MagentaSport wird mit der neuen "Groundhopper"-Folge am Freitag ab 18.00 Uhr eingeläutet: "Groundhopper Alemannia Aachen". Ein intensiver Blick in dieser Doku-Reihe hinter die Kulissen des besonderen Klubs und die Fans der Alemannia, die am Freitag beim FC Ingolstadt gastiert - live ab 18.30 Uhr bei MagentaSport. Die perfekte Einstimmung!Nach einer Traum-Rückrunde in der letzten Saison und 4 Punkten aus den ersten beiden Partien schien es so, als habe sich die Alemannia trotz Abgänge wichtiger Spieler ganz oben in der 3. Liga eingereiht. Dann kam Meppen - 0:3! "Hundertprozentig: Das Potenzial ist da! Das Potenzial muss dann letztlich auch freigelegt werden. Das Potenzial muss sich entwickeln. Es kommt nicht einfach von alleine. Und nur wenn man glaubt, man hat ein schönes Stadion und viele Zuschauer, ist das einfach keine Garantie, dass du erfolgreich bist", sagt Rachid Azzouzi, seit August 2025 als Geschäftsführer Sport beim Traditionsverein, der alles habe, "was man für den Fußball braucht: enthusiastische Zuschauer, eine tolle Stadt, ein wunderschönes Stadion und Ambition!" Zwanzig Jahre sind seit dem Bundesliga-Abstieg vergangen, 13 Jahre seit dem Absturz in die Regionalliga mit Insolvenz und Existenzsorgen.Deshalb, Zauberwort: "Ambition". "Wir versuchen jetzt, eine neue Epoche einzuläuten. Natürlich nimmt man gerne mal den Aufzug, aber die Treppe ist eigentlich das Naheliegendere", sagt Rachid Azzouzi immerhin ein Experte darin, Traditionsklubs weiterzuentwickeln: mit Greuther Fürth stieg er in die Bundesliga auf, war beim Kultklub St. Pauli, er hat ein gutes Auge für Spieler mit Ambitionen und Potenzial. Dass die Aachener Fans sich nach der Traum-Rückrunde schon in anderen Sphären sehen, beunruhigt Azzouzi erst mal nicht: "Es ist doch gut so, Fans sollen ja träumen! Die Fans sind zum Träumen da. Wir sind zum Arbeiten da. "Nachfolgend die wichtigsten Aussagen von Rachid Azzouzi in der neuen Folge "Groundhopper Alemannia Aachen" - verfügbar am Freitag ab 18.00 Uhr bei MagentaSport und YouTube: Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Vierter Spieltag am Samstag: u.a. sind Hansa Rostock, MSV Duisburg, Preußen Münster und Saarbrücken im Einsatz. Ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel. Ab 16.15 Uhr noch RWE im Heimspiel gegen Viktoria Köln. Der 3. Spieltag der Frauen-Bundesliga wird mit der Partie TSG 1899 Hoffenheim gegen Bayer 04 Leverkusen eingeläutet - am Freitag ab 18.00 Uhr live bei MagentaSport.Neue Folge Groundhopper Aachen, Musterbeispiel eines Traditionsklubs: "Hundertprozentig - das Potenzial ist da. Aber keine Garantie!"Diese Doku-Reihe stellt regelmäßig die Kultklubs der 3. Liga vor! Reporter Alex Klich hat diesmal die Besonderheiten bei Alemannia Aachen begleitet. Was profan klingt. Man kann nämlich sagen, der Aachener Tivoli ist eine der größten Sehnsuchtsorte der Fans. Schon wegen des Fassungsvermögens: 33.000 Zuschauer! Große Vergangenheit in der Bundesliga in den 1960er Jahren, die Hochzeiten vor rund 20 Jahren: Pokalfinale, Bundesliga, Uefa-Cup Achtelfinale. Vor 12 Jahren der Absturz in die Regionalliga, die Rückkehr ins Profi-Geschäft in 2024 - dazwischen Insolvenz, Existenzängste. Wenn es ein 1a-Musterbeispiel für einen Traditionsverein gibt, zählt Alemannia Aachen, 126 Jahre alt, ganz bestimmt dazu. Hier gibt's schon mal ein Teasing zur neuen Groundhopper-Folge - ab morgen ab 18 Uhr auf allen MagentaSport-Kanälen abrufbar: https://cloud.thinxpool.de/s/oML6wiG9ytjjcxADazu Auszüge aus dem Interview mit Rachid Azzouzi, Geschäftsführer Sport von Alemannia Aachen, im "Groundhopper Alemannia Aachen" über...... das, was die Alemannia als Traditionsverein und Kultklub ausmache: "Der Standort bietet alles, was man für den Fußball braucht: enthusiastische Zuschauer, eine tolle Stadt, ein wunderschönes Stadion und Ambition!"Apropos Ambition und das Potenzial, wieder höherklassiger zu spielen: "Hundertprozentig: Das Potenzial ist da. [...] Das Potenzial muss dann letztlich auch freigelegt werden. Das Potenzial muss sich entwickeln. Es kommt nicht einfach von allein. Und nur wenn man glaubt, man hat ein schönes Stadion und viele Zuschauer, ist das einfach keine Garantie, dass du erfolgreich bist!"... über den Bau des neuen Tivoli, der Fluch und Segen zugleich war: "Das ist ja oft so in dem Enthusiasmus: Dann war es Bundesliga, dann hast du Pokal gespielt und dann übersteigt man ja oftmals seine eigenen Erwartungen, die man eigentlich haben müsste. Das war nicht gut damals. Den alten Tivoli habe ich ja selbst als Spieler noch erlebt: Die knapp 20.000, die reingepasst haben - das war immer gefüllt. Und dann hat man das Gefühl gehabt, man müsse noch ein größeres Stadion bauen. Da hat man sich ja relativ stark übernommen und es war halt zu sehr darauf ausgerichtet, dass man immer 2. Liga spielt. Und eine Garantie gibt es nicht, im Fußball schon mal gar nicht. Wir versuchen jetzt, eine neue Epoche einzuläuten. Wir sind ganz, ganz gute Schritte gegangen und versuchen, das weiterzugehen, ohne zu übertreiben. Natürlich nimmt man gerne mal den Aufzug, aber die Treppe ist eigentlich das Naheliegendere. Manchmal kann man zwei Treppenstufen nehmen, dann muss man vielleicht auch mal eine zurückgehen. So ist das Leben und so ist der Fußball auch: Alle wollen natürlich relativ schnell hoch, aber ich bin lange genug dabei, dass ich weiß, dass es immer wieder auch Täler geben wird. Aber ich bin für die Zukunft sehr optimistisch!"... die Träume der Alemannia-Fans von 2. Bundesliga, Bundesliga und irgendwann auch wieder Europapokal-Nächten: "Es ist doch gut so, Fans sollen ja träumen! Die Fans sind zum Träumen da. Wir sind zum Arbeiten da. Wir müssen das immer realistisch einordnen, einschätzen. Und es ist auch okay: Es wäre schlimm, wenn man keine Träume hat. Wenn du in der 3. Liga bist, ist es die 2. Liga, wenn du in der Zweiten bist, ist es irgendwann die 1. Liga."... das kurzfristige Ziel der Alemannia: "Wir wollen uns weiter stabilisieren. Wir haben unsere Strategie ein bisschen geändert: weg von den Mannschaften, die Drittliganiveau mitbringen sollen, mehr hin zu entwicklungsfähigen Spielern. Es braucht natürlich seine Zeit. Wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft. Wir haben ein paar Erfahrene und versuchen, da einfach eine gute Mischung reinzubekommen, dass die Mannschaft sich entwickelt - jeder einzelne und natürlich dadurch dann auch der Verein mit. Das ist das Ziel!"... das Potenzial, wieder höherklassiger zu spielen: "Hundertprozentig: Das Potenzial ist da! [...] Das Potenzial muss dann letztlich auch freigelegt werden. Das Potenzial muss sich entwickeln. Es kommt nicht einfach von alleine. Und nur wenn man glaubt, man hat ein schönes Stadion und viele Zuschauer, ist das einfach keine Garantie, dass du erfolgreich bist! Wir sind die letzten Monate auch angegangen in einer wirklich schwierigen Situation: fast abgestiegen in der Winterpause auf Platz 17, dann die zweitbeste Rückrunden-Mannschaft. Aber auch da: Dafür können wir uns jetzt nichts mehr kaufen! Das ist auch wichtig, dass die Mannschaft das verinnerlicht, dass es kein Automatismus ist, gegen jeden Gegner zu gewinnen, sondern dass wir noch ein paar Täler durchgehen werden. Aber wenn alle diese Geduld und auch dieses Glauben behalten, dass es dann Schritt für Schritt nach vorne geht, dann werden wir auch erfolgreich sein!" Der Link zum Interview: https://cloud.thinxpool.de/s/imHWwSkQN4gat5iDie Festung Tivoli überraschend bezwungen hat am vergangenen Wochenende Aufsteiger SV Meppen: In der aktuellen Folge von "4zu3 - der 3. Liga Podcast" ist Meppens Held Thorben Deters zu Gast - Sohn von Klub-Legende Bernd Deters. Er spricht unter anderem über den Gala-Auftritt des Aufsteigers in Aachen: Deters hatte den Tivoli beim 3:0-Sieg mit seinem Tor zum 1:0 nach neun Minuten früh verstummen lassen. Die weiteren "4zu3"-Themen: Das besondere Spiel zwischen Saarbrücken und Rostock, die Last-Minute-Transfers vor dem Deadline Day und der ungeschlagene Tabellenführer MSV Duisburg. Link zur aktuellen Folge "Emsland und Leute" mit Thorben Deters: 4zu3.podigee.io/129-emsland-und-leute-mit-thorben-deters.Fußball live bei MagentaSport3. Liga | 4. SpieltagFreitag, 04.09.2026ab 18.30 Uhr: FC Ingolstadt 04 - Alemannia AachenAlexander Klich als Kommentator, Moderator Alexander Küpper und Experte Markus Schwabl.Samstag, 05.09.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: Hansa Rostock - SV Wehen Wiesbaden, Preußen Münster - TSV Havelse, SV Waldhof Mannheim - SC Verl, SSV Jahn Regensburg - MSV Duisburg, SV Meppen - 1. FC SaarbrückenAm Samstag wird das Duo Alex Küpper und Steven Ruprecht durch die Konferenz führenab 16.15 Uhr: Rot-Weiß Essen - Viktoria KölnSonntag, 06.09.2026ab 13.15 Uhr: Würzburger Kickers - VfB Stuttgart IIab 16.15 Uhr: SG Sonnenhof Großaspach - TSG Hoffenheim IIab 19.15 Uhr: Fortuna Köln - Fortuna DüsseldorfGoogle Pixel Frauen-Bundesliga | 3. SpieltagFreitag, 04.09.2026ab 18.15 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - Bayer 04 LeverkusenSamstag, 05.09.2026ab 11.45 Uhr: Hamburger SV - RB Leipzigab 13.45 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - 1. FC KölnSonntag, 06.09.2026ab 13.45 Uhr: VfL Wolfsburg - SV Werder Bremenab 15.30 Uhr: FC Bayern München - SC Freiburgab 18.15 Uhr: 1. FC Nürnberg - VfB StuttgartMontag, 07.09.2026ab 17.45 Uhr: 1. FC Union Berlin - Eintracht FrankfurtPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6345110