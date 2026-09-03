Gewohnt gutes Timing: Der No Brainer Club hat auch bei Alumis im richtigen Moment zugeschlagen und blickt bereits nach einem Tag auf zweistellige Kursgewinne. Nach dem massiven Abverkauf infolge enttäuschender Studiendaten hatte der außerordentlich erfolgreiche Anlegerclub die Biotech-Aktie zu Tiefpreisen in sein Portfolio aufgenommen. Dem Kurssturz von zeitweise fast 60% war ein Fehlschlag in der Phase 2b-Studie des Lupus-Programms vorausgegangen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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